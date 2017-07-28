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На улице Баха две машины столкнулись лоб в лоб, пострадали трое детей

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Родион Решетов

В Бишкеке 27 июля примерно в 22.00 в районе пересечения улиц Баха и Гагарина произошло ДТП. Две автомашины столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УПМ.

По данным правоохранителей, в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек. В автомобиле марки Volkswagen водитель получил сотрясение мозга, также травмы получили трое детей. Женщина повредила голень.

Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель второго автомобиля маки Audi B4.

"Пока точно сказать не можем, кто является виновником аварии. В настоящее время ожидается заключение экспертизы. Оба водителя были трезвыми, сейчас автомашины водворены на штрафстоянку",- сообщил руководитель пресс-службы УПМ г. Бишкек Таалай Бугубаев.

URL: http://www.vb.kg/363996
Теги:
ДТП
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