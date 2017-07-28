"Таза шайлоо" выступила за допуск Текебаева к тестированию

Ассоциация организаций, заинтересованных в улучшении выборного процесса "Таза шайлоо", выступила с призывом к ЦИК урегулировать ситуацию с допуском к тестированию по госязыку кандидата Омурбека Текебаева.

В обращении ассоциации говорится, что согласно Конституции каждый гражданин имеет право избирать и избираться, а нахождение выдвиженца в президенты под судом не должно быть препятствием для проведения им тех или иных действий для выполнения требований закона о выборах и для его регистрации в качестве кандидата в президенты. Если гражданин изъявил желание баллотироваться на главный пост страны и в отношении него не вступил в силу обвинительный приговор суда, то он имеет полное право получить статус кандидата в президенты. Обеспечить и защитить это право должна Центральная избирательная комиссия.

"В связи со сложившейся ситуацией по отношению к выдвиженцу на должность президента Омурбеку Текебаеву считаем, что ему необходимо предоставить возможность для прохождения теста. Просим членов ЦИК принять коллегиальное решение по сложившейся ситуации", - призвали в ассоциации.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме решили, что решение о тестировании кандидата все же должен принять суд и продлили график тестирования Текебаева до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, то его не допустят к предвыборной гонке.