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В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Гульнару Каримову

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В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Ей предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса - о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушение правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем, пишет Медуза.

По утверждению следствия, Каримова входила в преступную группу, которая укрыла за рубежом почти 1,4 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, более 27 миллионов фунтов стерлингов и 18,5 миллиона швейцарских франков. В частности, деньги и имущество преступной группы находятся в Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, России и Латвии. Узбекистан обратился к властям этих стран с запросом об аресте активов.

Генпрокуратура Узбекистана в своем сообщении также рассказала о приговоре, который был вынесен Каримовой в 2015 году. Она получила пять лет ограничения свободы по обвинению в хищении, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

В СМИ ранее сообщалось, что Каримова как минимум с 2014 года находится в Узбекистане под домашним арестом. Британская PR-компания Davidson Ryan Dore в сентябре 2014 года распространила фотографии, на которых Каримова снята в своем доме в Ташкенте. В компании, нанятой друзьями Каримовой, рассказали, что дочь президента находится в полной изоляции.

Гульнара Каримова занималась в Узбекистане бизнесом и общественной деятельностью. Уголовное преследование Каримовой связывают с ее политическими амбициями: ее называли возможной преемницей отца на посту президента Узбекистана.

Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1989 года - в качестве первого секретаря ЦК Компартии республики и президента страны. Он умер в сентябре 2016 года. Пост президента занял премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев.

URL: http://www.vb.kg/363999
Теги:
Узбекистан
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