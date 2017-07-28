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Глава ГСБЭП: Рядовые сотрудники работают по-старому, отдельные "крышуют"

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Родион Решетов

Сегодня, 28 июля, в Бишкеке проходит коллегия ГСБЭП по подведению итогов деятельности за полгода. Так, в течение первого полугодия финполицией выявлено 922 факта правонарушений, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе проведения коллегии.

Кроме того, по данным ГСБЭП, за полгода отмечается увеличение суммы выявленного ущерба. За отчетный период она составила 2 млрд 273,3 млн сомов. В прошлом году этот показатель составлял 1 млрд 464 млн сомов.

Всего по республике возбуждено 661 уголовное дело, в то время как в 2016 году - 506. В результате проведенной работы сумма доначисленных налогов составила 1 миллиард 707 млн сомов.

Кроме того, как отметил председатель ГСБЭП Замирбек Осмонов, руководители подразделений службы во втором полугодии достигли максимально эффективной работы и повысили уровень экономической безопасности в стране.

"Некоторые наши сотрудники работают по-старому, некоторые занимаются "крышеванием". А то, что говорится на собраниях и коллегиях, не доходит до рядовых сотрудников. Поэтому мы сегодня собрали всех - и начальников, и руководителей, чтобы вместе обсудить планы", - сказал Осмонов.

После чего коллегия продолжила свою работу в закрытом режиме, без посторонних глаз.

URL: http://www.vb.kg/364001
Теги:
ГСБЭП
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