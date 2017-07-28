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Люди с ограниченными возможностями здоровья получили слуховые аппараты

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Глеб Куренев

Сегодня, 28 июля, 50 человек с ограниченными возможностями здоровья получили слуховые аппараты. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Уточняется, что 50 человек получили Швейцарские аппараты Prio 112 и Neo 112. Кроме того, во время вручения советник министра труда и социального развития Эрик Куйкеев отметил, что сегодня в стране проживают 177 тысяч людей ЛОВЗ - это 3% от общей численности населения. Из них более 15 тысяч - инвалиды по слуху.

Акция с вручением слуховых аппаратов приурочена к проекту "Подарим радость - слышать мир".

URL: http://www.vb.kg/364002
Теги:
инвалиды, Министерство социального развития
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