Люди с ограниченными возможностями здоровья получили слуховые аппараты

Сегодня, 28 июля, 50 человек с ограниченными возможностями здоровья получили слуховые аппараты. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Уточняется, что 50 человек получили Швейцарские аппараты Prio 112 и Neo 112. Кроме того, во время вручения советник министра труда и социального развития Эрик Куйкеев отметил, что сегодня в стране проживают 177 тысяч людей ЛОВЗ - это 3% от общей численности населения. Из них более 15 тысяч - инвалиды по слуху.

Акция с вручением слуховых аппаратов приурочена к проекту "Подарим радость - слышать мир".