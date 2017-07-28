Суд Текебаева проходит без подсудимых. Защита заявила 16-й отвод судье

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде после перерыва продолжился судебный процесс по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В начале заседания защитник Текебаева Чынара Джакупбекова обратилась к судье и сообщила, что процесс не может продолжаться без подсудимых. Она добавила, что они были выведены на прошлом заседании, так как был объявлен перерыв. Согласно закону, они должны присутствовать, тем более были выведены из зала суда, а не отстранены от процесса.

На что судья Айбек Эрнис уулу ответил, что заседание не прерывалось и они удалены на сегодня.

Тогда Джакупбекова заявила отвод судье, однако Эрнис уулу его не принял.

В настоящее время процесс проходит без Текебаева и Чотонова.