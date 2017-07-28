Премьер-министр положительно оценил экономические показатели с начала года

"Показатели практически во всех секторах экономики страны за первое полугодие 2017 года являются положительными", - заявил сегодня, 28 июля, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства, на котором были подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие текущего года.

Глава правительства отметил, что самым отрадным показателем является то, что с начала этого года объем ВВП составил более 193,9 млрд сомов с реальным темпом роста в 106,4%. В прошлом году данный показатель за этот же период составлял 96,9%.

Вместе с этим Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что правительство продолжает принимать посильные меры по созданию максимально благоприятных условий для экспортоориентированных предприятий. Следствием этого явилось превышение темпов роста объема экспорта отечественных товаров над темпом роста объема импортных поступлений за первое полугодие 2017 года.

За январь-май 2017 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 30% и составил 657,7 млн долларов США. Импортные поступления за январь-май 2017 года составили 1614,6 млн долларов США и увеличились на 10,9%.

Премьер-министр также подчеркнул, что до конца 2017 года планируется увеличить сбор налоговых поступлений до 10 млрд сомов. На сегодняшний день они уже составили 4,5 млрд.

Сооронбай Жээнбеков еще раз напомнил о необходимости скорейшего завершения мероприятий по адаптации национальной экономики и законодательной базы к вступающим в силу с 12 августа 2017 года 18 технических регламентов ЕАЭС и проведению широкой разъяснительной работы среди предпринимателей, в особенности ориентированных на экспорт.

"В обществе и в предпринимательской среде из-за отсутствия верной информации ходят разговоры о том, что со вступлением в силу технических регламентов ЕАЭС будут закрыты границы для отечественных экспортеров. Это является абсолютным заблуждением. Мы должны правильно информировать бизнес во избежание распространения подобной ложной информации", - подчеркнул Жээнбеков.

Вместе с этим премьер-министр подчеркнул важность увеличения объемов привлекаемых инвестиций в различные секторы экономики. Сооронбай Жээнбеков отметил, что это касается не только правительства в целом, но и органов местного самоуправления.