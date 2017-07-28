Еще один безработный намерен баллотироваться в президенты

Сегодня, 28 июля, в Центризбирком с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента республики обратился очередной безработный. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Свою кандидатуру выдвинул Муканбай Айманбаев 1956 года рождения. В 2011 году он также представлял свою кандидатуру на президентских выборах.

По состоянию на 28 июля в Центральную избирательную комиссию поступило 34 заявления о выдвижении своей кандидатуры: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев.

Еще 9 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова и Темирбека Асанбекова представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.