Первый вице-мэр Бишкека выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах

В ЦИК поступило еще одно заявлении о самовыдвижении на президентских выборах, которые пройдут 15 октября. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Свою кандидатуру на предстоящих выборах представил Эрнис Зарлыков, 1967 года рождения.

Сейчас Зарлыков занимает пост первого вице-мэра столицы. Он контролирует исполнение мер политики, мониторинг и оценку исполнения доходной и расходной части местного бюджета, организует и курирует разработку программ и стратегий социально-экономического развития города, осуществляет контроль их реализации. В соответствии с законом о выборах, после регистрации в качестве кандидата он должен покинуть свой пост. ЦИК зарегистрирует кандидатов до 10 сентября.

Таким образом, к настоящему моменту заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах подали 35 человек: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков.

Еще 9 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова и Темирбека Асанбекова представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.