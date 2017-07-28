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Кыргызстанец сбил насмерть девушку в Москве и сбежал из России

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Водитель "Яндекс.Такси" сбил девушку на Новорязанской улице в Москве и сбежал. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на СМИ.

Трагедия произошла еще 5 мая. 31-летняя сотрудница одной из столичных фирм Татьяна М. вышла из офиса на обед и попала под автомобиль "Форд", раскрашенный в цвета "Яндекс.Такси". С телесными повреждениями женщина была доставлена в медицинское учреждение, где 20 мая 2017 года скончалась в реанимационном отделении, не приходя в сознание.

Виновник происшествия с места инцидента не скрылся, дождался полицию и отдал им свои документы. По свидетельствам очевидцев, на водителя такси охранники правопорядка надели наручники и препроводили в служебный автомобиль. Однако через несколько дней брату пострадавшей девушки сообщили, что виновник происшествия сбежал, причем с места происшествия: во время заполнения протокола полицейские отвлеклись и подозреваемый исчез.

Как стало известно, за рулем такси находился 26-летний Акрамжон А., гражданин Кыргызстана

Брат пострадавшей Михаил М. обратился в фирму, которой принадлежит автомобиль, чтобы что-то узнать о личности и местонахождении водителя. Однако в фирме сообщили, что автомобиль находится у них в лизинге и передан в субаренду другой компании. Кто несет ответственность за машину и действия водителя, непонятно.

Кроме того, выяснилось, что полис ОСАГО, который выдали Михаилу, чтобы тот заявил в страховую компанию о возмещении ущерба, оказался поддельным.

Местонахождение водителя, сбившего москвичку, неизвестно. Брат жертвы полагает, что он уехал из России.

Михаил М. также сообщил, что общался с пассажиркой такси, которая находилась в машине во время трагедии. Она сказала, что во время пути неоднократно делала водителю замечания по поводу слишком высокой скорости движения.

URL: http://www.vb.kg/364009
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники, Москва
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