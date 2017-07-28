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Суд в Пакистане отстранил от власти премьера Наваза Шарифа

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Верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти премьер-министра страны Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи, сообщает Би-би-си.

Вердикт был вынесен единогласно пятью судьями. Один из судей в ходе заседания заявил, что Шариф больше не имеет права становиться членом парламента Пакистана.

Ранее имена родственников Шарифа появились в так называемом "Панамском досье" в 2015 году: в СМИ появилась информация о связях детей премьера с офшорными компаниями.

В пятницу суд также отстранил от должности министра финансов Пакистана Мухаммада Исхака Дара, который считался одним из наиболее влиятельных чиновников в правительстве Шарифа.

Кроме того, суд попросил Национальное антикоррупционное бюро Пакистана провести новое расследование коррупционных обвинений против Шарифа.

Перед началом судебного заседания в столице страны Исламабаде были введены усиленные меры безопасности.

Как следует из "Панамского досье", на дочь и двоих сыновей Наваза Шарифа были оформлены офшорные компании, через которые якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне. Суд рассматривал именно этот эпизод.

Сам Шариф отвергал все обвинения, назвав утечку информации делом рук людей, настроенных против него и его семьи "в политических целях".

Со второй попытки

Верховный суд уже пытался отстранить премьера от власти в апреле, однако тогда судьи признали, что доказательства причастности премьер-министра к коррупции недостаточны для его отстранения.

Наваз Шариф вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года. Ранее он занимал эту должность в 1990-1993 годах и в 1997-1999 годах.

"Панамские документы" были опубликованы два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Упоминалось также имя друга президента России Владимира Путина - известного виолончелиста Сергея Ролдугина.

URL: http://www.vb.kg/364010
Теги:
Пакистан
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