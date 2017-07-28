Европарламентарий предложил предоставить Саакашвили гражданство Литвы

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, передает Росбалт.

Как пишет газета Lietuvos zinios, Ауштрявичюс выступил с таким предложением после того, как президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить Саакашвили украинского гражданства.

По мнению Ауштрявчюса, Саакашвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

Бывший дипломат, консерватор Жигимантас Павиленис тоже полагает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам Саакашвили.

Отметим, вчера депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин предложил наделить Саакашвили статусом негражданина Латвии и выдать соответствующий паспорт.

Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Прокуроры Грузии предъявили Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.