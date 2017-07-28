Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Европарламентарий предложил предоставить Саакашвили гражданство Литвы

117  0
www

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставления гражданства Литвы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, передает Росбалт.

Как пишет газета Lietuvos zinios, Ауштрявичюс выступил с таким предложением после того, как президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить Саакашвили украинского гражданства.

По мнению Ауштрявчюса, Саакашвили можно было бы предоставить хотя бы вид на жительство в Литве.

Бывший дипломат, консерватор Жигимантас Павиленис тоже полагает, что Литва могла бы принять грузинского политика, однако об этом должен попросить сам Саакашвили.

Отметим, вчера депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин предложил наделить Саакашвили статусом негражданина Латвии и выдать соответствующий паспорт.

Саакашвили лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Прокуроры Грузии предъявили Саакашвили и нескольким его ближайшим помощникам обвинения в злоупотреблениях властью во время событий 2007 года, когда были разогнаны антиправительственные демонстрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

URL: http://www.vb.kg/364013
Теги:
Европа, Литва
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  