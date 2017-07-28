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Сегодня: истерика в суде, в Кара-Куле поймали педофила, питерский след

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Эркин Суротчуев

Истерика на процессе. У обвиняемых в коррупции Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова все чаще сдают нервы. Атамекеновского лидера уже несколько раз удаляли из зала суда, потому что он постоянно что-то кричит из клетки и пререкается с председательствующим. А сегодня Текебаев начал жаловаться на здоровье и потребовал перенести слушания на другой день. Также вызывающе ведет себя и Чотонов. Как только ему что-то не нравится, он заявляет судье отвод, при этом истеричное поведение лиц, обвиняемых в коррупции, уже, похоже, никого не удивляет.

Чем ближе дата оглашения приговора по коррупционному делу, тем больше от различных "недугов" начинают страдать и сами подсудимые, и их адвокаты. Буквально накануне три юриста Текебаева не явились на процесс под предлогом того, что они больны. А их взяли и подловили гуляющими по Бишкеку в полном здравии и хорошем настроении. В общем, видно по всему, что главный атамекеновец и его адвокаты изо всех сил пытаются оттянуть тот день, когда по делу о взятке в миллион долларов будет вынесен вердикт.

Выходцы из Центральной Азии подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. ФСБ России провела спецоперацию по задержанию боевиков, планировавших диверсии и подрывы на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления мирных граждан. По сообщению Центра общественных связей ФСБ, арестованы семеро выходцев из стран Центральноазиатского региона.

Как сообщили российские СМИ, в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, имена задержанных не разглашаются. Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на станции "Сенная площадь" прогремел взрыв в результате, которого погибли 14 и получили ранения несколько десятков человек. Следствием было установлено, что самодельную бомбу подорвал террорист-смертник Акбарджон Джалилов, гражданин России и выходец из Кыргызстана. За организацию и участие в подготовке того теракта были задержаны еще несколько уроженцев нашей республики.

Шестеро раненых, из них трое детей. Все пострадавшие получили травмы в результате лобового столкновения автомобилей в Бишкеке на пересечении улиц Баха и Гагарина. ДТП произошло накануне около 22 часов вечера. Не смогли разъехаться двигавшиеся во встречном направлении машины Audi B4 и Volkswagen Passat.

Травмы получили все, кто находился в Passat. Кроме водителя и взрослой женщины в салоне было еще трое несовершеннолетних детей. Они госпитализированы с различными травмами головы и конечностей. За медицинской помощью также обратился мужчина, управлявший Audi. Начато разбирательство. Для установления виновника аварии назначены экспертизы. По предварительным данным, оба водителя были трезвы.

В Кара-Куле пойман педофил. В Джалал-Абадской области с заявлением в милицию обратилась бабушка семилетней девочки, которая едва не подверглась надругательству. Она рассказала, что неизвестный мужчина заманил ее внучку в подвал строящегося дома. Как рассказали в МВД, там извращенец разделся и начал водить по телу ребенку половым органом.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали жителя Кара-Куля 1973 года рождения. Подозреваемый рассказал следствию, что заманил девочку в подвал, пообещав ей деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Мужчина водворен в ИВС, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Непокоренная вершина. Известный турецкий альпинист Хакан Кошкун умер в результате остановки сердца во время экспедиции на одну из самых труднодоступных вершин Кыргызстана - пик Хан-Тенгри. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает посольство Турецкой Республики в Бишкеке.

По информации турецкого издания Anadolu, состояние альпиниста стало ухудшаться уже во время спуска с вершины на высоте около 6,5 тысячи метров. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти горновосходителя не удалось. Тело 41-летнего спортсмена будет отправлено на родину в ближайшее время.

Несчастные случаи на воде. За сутки в Кыргызстане утонули два человека. В Сокулукском районе, в реке Чу течением унесло мужчину 1991 года рождения. Парень не смог выбраться из воды. К его поискам были привлечены 22 спасателя МЧС. Операция продолжалась в течение всего сегодняшнего дня, она пока не принесла никаких результатов.

Накануне вечером трагический случай произошел и в Баткенской области. В водохранилище Торт-Куль утонул молодой человек 1996 года рождения. Отряд спасателей чрезвычайного ведомства обнаружил утопленника через час после получения тревожного сигнала. Тело погибшего передано родственникам.

URL: http://www.vb.kg/364014
Теги:
альпинизм, Джалал-Абадская область, ДТП, коррупция, несчастный случай, педофилия, суд, Турция, уголовная ответственность, экстремизм, терроризм, Бишкек, МВД, МЧС, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Самат Камчыбеков
28.07.2017, 18:16
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Комментариев: 89

адвокат Текебаева госзащитнику: -Текебаев вас не хочет.

Текебаев судье по старой памяти: - А можно всех посмотреть?

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