Еще два кандидата от партий будут бороться за пост президента

Сегодня, 28 июля в ЦИК поступили решения съездов двух политических партий о выдвижении их кандидатов на пост президента Кыргызстана. Об этом сообщает Центризбирком.

25 июля партия "Чон казат" выдвинула в качестве претендента на высший государственный пост Турата Акимова.

А 27 июля политическое объединение "Кыргызстан" утвердило Каната Исаева как кандидата на должность президента.

Отметим, весной этого года было заведено уголовное дело в отношении Исаева и еще нескольких лиц, обвиняемых в коррупции. В мае в отношении обвиняемого Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В начале июня Исаеву было предъявлено еще одно обвинение в коррупции в бытность мэром города Токмак.

Таким образом, к настоящему моменту заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах подали 35 человек: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков.

Еще 11 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Темирбека Асанбекова, Турата Акимова и Каната Исаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября..