3 причины подключить "Предоплатный роуминг" от MegaCom

Воспользуйтесь услугой "Предоплатного роуминга" от MegaCom, чтобы путешествовать без забот и всегда оставаться на связи со своими родными.

Приезжая в другую страну, не обязательно приобретать местную SIM-карту и проходить процедуры, связанные с регистрацией нового номера - "Предоплатный роуминг" станет для вас самым настоящим спасением.

Абоненты MegaCom по достоинству оценят основные преимущества услуги:

удобный способ пополнения счета; возможность следить за своим балансом в режиме реального времени и своевременно контролировать свои расходы; подключать дополнительные услуги и опции для экономного расходования средств;

Для пользователей предоплатной системы расчета услуга подключается автоматически, то есть нет никакой необходимости набирать специальные USSD-команды для подключения услуги.

"У наших дорогих абонентов, которые выезжают за рубеж, есть отличная возможность проверить свой баланс в режиме реального времени, что позволит контролировать остаток средств. При достижении нулевого порога абоненту нужно просто пополнить счет и услуга автоматически возобновится", - говорит руководитель отдела роуминга и интерконнекта компании Эльнар Субакожоев.

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе расширяет сеть роуминг-партнеров, для того чтобы предоставить своим абонентам возможность пользоваться услугами мобильной связи по всему миру. Список стран по услуге "Предоплатный роуминг" доступен на официальном сайте. Подключить незаменимую во время поездок услугу вам помогут специалисты в ближайшем Центре продаж и обслуживания компании.

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