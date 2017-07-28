Внесены изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщили в отдел информационной политики аппарата президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 29 июня 2017 года. Он направлен на устранение пробелов и расхождений в Земельном кодексе Кыргызской Республики и приведения их в соответствие с нормативными правовыми актами.

Закон вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.