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Внесены изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщили в отдел информационной политики аппарата президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 29 июня 2017 года. Он направлен на устранение пробелов и расхождений в Земельном кодексе Кыргызской Республики и приведения их в соответствие с нормативными правовыми актами.

Закон вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/364022
Теги:
закон, президент
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