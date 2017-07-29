Это птица, самолет, ракета? Над республикой пролетело НЛО

Вчера вечером жители столицы и Чуйской области стали свидетелями странного явления. Непонятный объект ярко светился и летел с быстрой скоростью. Пользователи социальных сетей сразу же начали выдвигать различные версии происходящего.

Некоторые думали, что это пролетает комета, так как за небесным телом тянулся хвост. Но догадки догадками, а никакой официальной информации не поступало.

Некоторые пользователи всемирной паутины предположили, что небесное тело ничто иное как ракета "Союз", которая взлетела с Байконура как раз вчера примерно в 21.40 по бишкекскому времени. На борту корабля "Союз МС-05" находятся участники длительной экспедиции МКС-52/53: командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи. В настоящий момент корабль состыковался с МКС.