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Это птица, самолет, ракета? Над республикой пролетело НЛО

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Глеб Куренев

Вчера вечером жители столицы и Чуйской области стали свидетелями странного явления. Непонятный объект ярко светился и летел с быстрой скоростью. Пользователи социальных сетей сразу же начали выдвигать различные версии происходящего.

Некоторые думали, что это пролетает комета, так как за небесным телом тянулся хвост. Но догадки догадками, а никакой официальной информации не поступало.

Некоторые пользователи всемирной паутины предположили, что небесное тело ничто иное как ракета "Союз", которая взлетела с Байконура как раз вчера примерно в 21.40 по бишкекскому времени. На борту корабля "Союз МС-05" находятся участники длительной экспедиции МКС-52/53: командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи. В настоящий момент корабль состыковался с МКС.

URL: http://www.vb.kg/364025
Теги:
Казахстан, Бишкек
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