Атамбаев подписал закон о запрете вырубки особо ценных деревьев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике".

Закон принят Жогорку Кенешем 22 июня 2017 года и направлен на дальнейшее обеспечение сохранности особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород.

Действующий закон "О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике" предусматривает запрет на рубку, повреждение до степени прекращения роста, транспортировку, приобретение и сбыт, заготовку и использование, изготовление изделий, экспорт особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород сроком на 10 лет. Данный закон вступил в силу 20 февраля 2007 года. Следовательно, срок вышеуказанного запрета на рубку особо ценных древесных пород истек 20 февраля 2017 года.

В этой связи в указанный закон вносятся изменения, устанавливающие запрет на рубку, повреждение до степени прекращения роста, транспортировку, приобретение и сбыт, заготовку и использование, изготовление изделий, экспорт особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород до 2030 года. При этом для охраны, защиты, лесоразведения, повышения продуктивности лесов и воспроизводства подлежащих к рубке деревьев, рубка особо ценных пород допускается с применением компенсационных мер в пропорции: вместо одного срубленного дерева определенного вида посадить 100 саженцев соответствующего вида.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.