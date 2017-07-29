Водителя КамАЗа оштрафовали за выброс строительного мусора

При проведении рейда по санитарному состоянию Первомайского района инспекторы СЭИ (Санитарно-экологическая инспекция) столичного муниципалитета установили, что по ул. Пржевальского 76 проводились земляные работы по демонтажу старых сооружений (сараев), а также в ходе данных работ водитель грузовой автомашины КамАЗ с госномером В 7964 АО выбросил строительный мусор на территорию земельного участка, вдоль БЧК по ул. Тюменская 79.

В результате рейда в отношении владельца частного дома, инспектором СЭИ мэрии Бишкека был составлен протокол по ст. 489 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен на рассмотрение административной комиссии Первомайского района.

На очередном заседании административной Первомайского района, комиссией наложен и взыскан штраф в размере 2 000 сом.

На сегодняшний день проводятся работы по вывозу строительного мусора с данного участка.