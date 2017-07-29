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952 жалобы за неделю. Мэрия публикует номера телефонов для обращений

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ВБ

С 21 по 27 июля этого года в колл-центр столичного муниципалитета от жителей города поступило 952 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 224 обращений.

Из зарегистрированных обращений и жалоб бишкекчан, исполнено 109.

Мэрия города Бишкек сообщает, что горожане могут звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554-182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.

URL: http://www.vb.kg/364029
Теги:
мэрия
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