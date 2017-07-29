США возложили на Россию ответственность за ситуацию вокруг КНДР

Северная Корея провела второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "жестким предупреждением США". В Госдепартаменте считают, что "особую ответственность" за растущую угрозу со стороны КНДР несут Россия и Китай, сообщает Би-би-си.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новое испытание доказывает возможности Пхеньяна нанести удар по любой точке США.

"Лидер с гордостью заявил, что испытание подтвердило, что вся территория США находится в радиусе поражения", - сообщило государственное информагентство КНДР.

Первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Пхеньян провел три недели назад.

Президент США Дональд Трамп назвал очередной запуск "безрассудным и опасным действием Северной Кореи".

Госдепартамент США выпустил заявление, где призвал ужесточить санкции ООН против КНДР.

Россия и Китай несут "уникальную и особую ответственность" за растущую угрозу для региональной и глобальной стабильности, поскольку являются "главными источниками экономической поддержки ядерного оружия Северной Кореи и программы развития баллистических ракет", заявили в американском министерстве.

Ракета была запущена в 23:41 по северокорейскому времени из провинции Чагандо на севере страны, сообщает южнокорейское агентство Йонхап.

О существовании в этом районе полигона, пригодного для запуска, ранее было неизвестно.

Государственные СМИ КНДР сообщили, что запущена была ракета "Хвасон-14" - эта же модель использовалась в ходе испытания три недели назад.

По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, нынешняя ракета летела около 45 минут - дольше, чем МБР, протестированная ранее.

Она преодолела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты в три тысячи километров - это на 200 км выше, чем предыдущая ракета.

Суга сообщил, что она упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны.

В ответ на действия Пхеньяна США и Южная Корея провели учебные запуски боевых ракет.

Этот запуск стал 14-м в серии испытаний, проведенным в 2017 году вопреки резолюции ООН.

Несмотря на продолжающиеся испытания, эксперты полагают, что Пхеньян все еще не обладает технологиями по созданию ядерной боеголовки, которой можно было бы оснастить ракету дальнего действия таким образом, чтобы она достигла цели.

Наблюдатели считают, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и неспособны попасть в избранную цель.

Однако, по мнению других экспертов, если Пхеньян будет продолжать в том же темпе, он вскоре сможет преодолеть эти проблемы и в ближайшие 5-10 лет разработать ядерное оружие, способное поразить территорию США.

США разместили систему противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на северокорейскую угрозу, однако этот шаг вызвал неудовольствие некоторых стран региона, в частности Китая.