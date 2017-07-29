ЮАР хочет сделать официальным язык жестов

Власти Южной Африки не исключили, что язык жестов войдет в число официальных языков страны. Пока в ЮАР официально признаны 11 языков, пишет Росбалт.

"Принятие языка жестов в качестве официального языка будет означать, что этот язык будет изучаться в школах, а также, что госструктурам придется нанимать людей, способных общаться с членами сообщества глухонемых", - цитирует BBC News заявление совета по языкам Южноафриканской Республики.

Сами глухонемые подчеркнули, что решение властей "подарит им голос".