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В Узгене загорелся рынок

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ВБ

Сегодня, 29 июля, примерно в 04:50 утра на центральном рынке "Узген" в Ошской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации очевидцев, возгорание произошло около 03.00 ночи.

Площадь пожара составляет около 2000 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

Пожар локализован в 07:52, продолжаются работы по ликвидации пожара. Привлечено 7 пожарных расчетов.

На месте пожара находятся оперативная группа во главе ВрИО начальника УМЧС Ошской области,сотрудники РОВД, Медицинская служба ГЗ, со стороны сотрудников РОВД было отцеплена территория рынка.

12.24 Пожар на рынке "Узген " полностью ликвидирован, пострадавших и жертв нет. Об этом рассказал ВрИО начальника Управления МЧС КР по Ошской области полковник Сабиржан Курбанбаев.

Пожар полностью ликвидирован в 11:34.

"Пожарным удалось пресечь дальнейшее распространения огня на близ расположенные жилые дома рядом с рынком", - сказал Курбанбаев.

Причина пожара устанавливается.

URL: http://www.vb.kg/364034
Теги:
МЧС, Ошская область, пожар
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