"Настоящий" мужик. Ударил ребенка по лицу и спрятался за жену

Взрослый мужчина ударил мальчика по лицу за то, что тот пристыдил родителей, которые разрешили своему ребенку справить нужду в общественном месте. О данном инциденте в социальной сети Фейсбук рассказал пользователь Гай Фокс.

9-летний мальчик, который на пляже раздает зонтики, заметил, что родители позволили своему ребенку справить нужду прямо на пляже. Он сделал им замечание, за что получил удар по лицу кулаком. Заметив нападение, к паре подбежали люди постарше и, со слов очевидца, храбрый обидчик ребенка начал прятаться за своей супругой. Кроме того, из-за спины женщины мужчина кричал, что сейчас позвонит куда надо и устроит всем проблемы.

Данный инцидент произошел вчера на пляже неподалеку от пансионата "Алтын-Куль".