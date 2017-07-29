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"Настоящий" мужик. Ударил ребенка по лицу и спрятался за жену

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Глеб Куренев

Взрослый мужчина ударил мальчика по лицу за то, что тот пристыдил родителей, которые разрешили своему ребенку справить нужду в общественном месте. О данном инциденте в социальной сети Фейсбук рассказал пользователь Гай Фокс.

9-летний мальчик, который на пляже раздает зонтики, заметил, что родители позволили своему ребенку справить нужду прямо на пляже. Он сделал им замечание, за что получил удар по лицу кулаком. Заметив нападение, к паре подбежали люди постарше и, со слов очевидца, храбрый обидчик ребенка начал прятаться за своей супругой. Кроме того, из-за спины женщины мужчина кричал, что сейчас позвонит куда надо и устроит всем проблемы.

Данный инцидент произошел вчера на пляже неподалеку от пансионата "Алтын-Куль".

URL: http://www.vb.kg/364036
Теги:
дети, избиение, Иссык-Кульская область
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Комментарии
Горожанин
29.07.2017, 14:20

Вшатать и также окропить,этого "настоящего мужика"!!!!

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Али
29.07.2017, 15:13

Вот чмо...

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Altyn Altynov
29.07.2017, 17:28
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 6

Надо было на месте ушатать этого мудозвона! Гот ошнак он ска!

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