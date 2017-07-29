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В Чуйской области задержали мужчину, пытавшегося уехать в Сирию

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ВБ

Правоохранительные органы задержали в Чуйской области мужчину, подозреваемого в экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, в июле этого года сотрудники 10 управления ГУВД Чуйской области выявили факты незаконного хранения боеприпасов и экстремистских материалов с целью распространения. В ходе оперативно-розыскных работ установлен и задержан гражданин Кыргызстана Ф.Р., 1983 года рождения. Он пытался выехать для участия в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли материалы, присущие идеологии международно-террористических организаций. Кроме этого обнаружены боевые патроны калибра 9 мм.

Следственный отдел ОВД Аламединского района Чуйской области возбудил уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

URL: http://www.vb.kg/364037
Теги:
МВД, Сирия, Чуйская область, экстремизм
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