Австралия призвала Китай отговорить КНДР от дальнейших ракетных пусков

Министерство иностранных дел Австралии осудило пуск межконтинентальной баллистической ракеты, проведённый Северной Кореей, передает RT.

"Австралия поддерживает осуществляемые в регионе защитные меры, являющиеся необходимым ответом на угрозу, которую представляют действия и политика КНДР. Ответственность за эскалацию регионального давления полностью лежит на режиме КНДР", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Также Австралия призвала Китай надавить на КНДР, чтобы отговорить Пхеньян от дальнейших подобных испытаний.

Ранее Япония и США заявили о намерении усиливать давление на КНДР.

Китай также призвал Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации ситуации в регионе.