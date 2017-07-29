Австралия призвала Китай отговорить КНДР от дальнейших ракетных пусков

Министерство иностранных дел Австралии осудило пуск межконтинентальной баллистической ракеты, проведённый Северной Кореей, передает RT.
"Австралия поддерживает осуществляемые в регионе защитные меры, являющиеся необходимым ответом на угрозу, которую представляют действия и политика КНДР. Ответственность за эскалацию регионального давления полностью лежит на режиме КНДР", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Также Австралия призвала Китай надавить на КНДР, чтобы отговорить Пхеньян от дальнейших подобных испытаний.
Ранее Япония и США заявили о намерении усиливать давление на КНДР.
Китай также призвал Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации ситуации в регионе.