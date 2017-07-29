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Австралия призвала Китай отговорить КНДР от дальнейших ракетных пусков

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Министерство иностранных дел Австралии осудило пуск межконтинентальной баллистической ракеты, проведённый Северной Кореей, передает RT.

"Австралия поддерживает осуществляемые в регионе защитные меры, являющиеся необходимым ответом на угрозу, которую представляют действия и политика КНДР. Ответственность за эскалацию регионального давления полностью лежит на режиме КНДР", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Также Австралия призвала Китай надавить на КНДР, чтобы отговорить Пхеньян от дальнейших подобных испытаний.

Ранее Япония и США заявили о намерении усиливать давление на КНДР.

Китай также призвал Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации ситуации в регионе.

URL: http://www.vb.kg/364038
Теги:
Австралия, Китай, Северная Корея
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