Ученые открыли неожиданные полезные свойства алкоголя

Ученые из Университета Южной Дании пришли к выводу, что регулярное употребление алкоголя снижает риск развития диабета.

Как пишет Росбалт со ссылкой на журнал Diabetologia, исследователи изучили данные о более чем 70 тыс. людей, употребляющих алкоголь. Спустя пять лет после опроса об алкогольных пристрастиях ученые провели медицинское обследование респондентов.

Выяснилось, что у женщин, употреблявших алкоголь три-четыре раза в неделю, риск развития диабета снизился на 32%, а у мужчин на 27%, по сравнению с теми, кто не пил вовсе.

Также любопытно, что каждый вид алкоголя по-разному влияет на этот параметр. Полезнее всего оказалось вино, в котором есть полифенолы, контролирующие уровень сахара в крови. Неплохие показатели были и у мужчин, употребляющих пиво.

Положительный эффект заметен в том случае, если пить в маленьких количествах.

Ученые подчеркнули, что своим исследованием не призывают людей пить больше алкоголя. Они отметили, что необходимы дальнейшие исследования, которые помогут разобраться в биологическом механизме влияния алкоголя на риск развития диабета.