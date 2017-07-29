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Ты туда не ходи. Активисты-мимы учили бишкекчан правильно переходить дороги

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Глеб Куренев

Сегодня, 29 июля, в Бишкеке прошла вторая акция в рамках проекта "Культур-мульур". Мимы и волонтеры собрались на пересечении улицы Шопокова и проспекта Чуй, который соединяет два больших торговых центра. Это место было выбрано не случайно - тут постоянно большой поток людей и следовательно множество нарушений правил дорожного движения. Целью активистов было донести до сознания граждан необходимость правильного перехода улиц.

Посмотреть как проходит акция, и с какими трудностями столкнулись активисты отправился корреспондент "ВБ".

Акция началась ближе к обеду, когда улицы были переполнены. Подготовка и распределение участков не заняло много времени. На каждой из сторон улиц стоял отряд из нескольких волонтеров и одного мима. Веселое белое лицо и таблички - зелёная с пальцем вверх, ее показывали тем, кто переходит улицу правильно и не нарушает правил, и красная с пальцем вниз для нарушителей.

Сначала люди не замечали активистов и просто проходили мимо, кто-то изредка улыбался, а, например, водителям такси активисты и вовсе не понравились.

"Что вы здесь стоите, только проход загораживаете и людям мешаете", - сердито кричал один из таксистов.

На замечание, что он сам мешает водителям, припарковавшись вторым рядом, мужчина злобно буркнул, что таким образом кормит семью, а активистам заняться нечем и удалился восвояси.

Примерно через 15-20 минут после начала акции необходимое внимание было привлечено. Люди улыбались мимам, жали руки, некоторые даже делали селфи. Увидев издали веселое белое лицо и понимая что происходит, никто не спешил перебегать дорогу на красный цвет, а добропорядочно ждал нужный сигнал светофора.

Помимо пешеходов досталось и водителям. Те, кто заезжал за стоп линию или останавливался на пешеходном переходе доставался "дизлайк", но одумавшись, мим в знак благодарности менял свое решение, улыбался и даже делал поклон.

Организатор акции Кубат Каниметов рассказал "ВБ", что данное движение продвигает позитив, заряжает людей положительной энергетикой. Преимущественным направлением является культура. Культура во всем, и в частности соблюдение ПДД.

"Само название "Культур-мультур" показывает, что мы хотим мультуру людей исправить на культуру. Мы это делаем с помощью пантомимы. Наши мимы воздействуют на сознание людей через жесты. Кроме того, в нашей команде есть волонтеры, которые помогают мимам работать, объясняют людям цель акции, рассказывают о ПДД. По результатам первой и второй акций мы видим, что когда люди соблюдают правила и их поощряют, они улыбаются, а нарушителям всегда стыдно" - рассказывает Каниметов.

Стоит отметь, что летом проходили подготовительные акции перед торговыми центрами и больницами. В августе планируется ещё одно подобное мероприятие. Основной же упор будет сделан осенью, когда на улицах города будет множество школьников и студентов. С сентября акции будут проходить раз в неделю.

Напомним, что первая акция прошла несколько недель назад. Представители велосообщества Кыргызстана совместно с Красным Полумесяцем и актерами в жанре пантомимы вышли на борьбу с нарушителями ПДД.

Идея таких мероприятий была позаимствована из Колумбийского города Богота, где мэр Энрике Пеньялоса проводил подобные акции для разгрузки улиц и предотвращения ДТП.

URL: http://www.vb.kg/364043
Теги:
ДТП, ПДД, Бишкек, активисты
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Комментарии
Altyn Altynov
29.07.2017, 15:44
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Комментариев: 6

Им бы иметь постоянную дислокацию на Ошском рынке.

Скотский загон больше слов нет.

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