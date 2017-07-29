Пожар в пятизвездочном отеле Турции: 14 пострадавших

В турецком городе Кемер в пятизвездочном отеле вспыхнул пожар, сообщает Коммерсант со ссылкой на Haberturk. Были эвакуированы порядка 400 человек, среди них - иностранные туристы.
По предварительным данным , 29 июля около 08:00 в курортном поселке Гёйнюк по неизвестной причине в подвальном помещении отеля, где расположена кухня, начался пожар. В это время большинство отдыхающих как раз спускалось на завтрак или находилось в столовой.
В результате сильного задымления пострадали 14 человек: 4 гражданина России и 10 граждан Турции. Все они были доставлены в медицинские учреждения города Кемер после отравления продуктами горения. Прибывшие на место инцидента сотрудники пожарной службы и жандармерии эвакуировали в общей сложности около 400 постояльцев отеля.
Antalya"nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. pic.twitter.com/5OpcsiWgSd— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 29 июля 2017 г.