Погода
$ 68.51 - 68.86
€ 79.60 - 81.15

Пожар в пятизвездочном отеле Турции: 14 пострадавших

164  0
www

В турецком городе Кемер в пятизвездочном отеле вспыхнул пожар, сообщает Коммерсант со ссылкой на Haberturk. Были эвакуированы порядка 400 человек, среди них - иностранные туристы.

По предварительным данным , 29 июля около 08:00 в курортном поселке Гёйнюк по неизвестной причине в подвальном помещении отеля, где расположена кухня, начался пожар. В это время большинство отдыхающих как раз спускалось на завтрак или находилось в столовой.

В результате сильного задымления пострадали 14 человек: 4 гражданина России и 10 граждан Турции. Все они были доставлены в медицинские учреждения города Кемер после отравления продуктами горения. Прибывшие на место инцидента сотрудники пожарной службы и жандармерии эвакуировали в общей сложности около 400 постояльцев отеля.

URL: http://www.vb.kg/364046
Теги:
пожар, туризм, Турция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  