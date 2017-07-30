Погода
$ 68.51 - 68.86
€ 79.60 - 81.15

Панкратов: Франция является особым партнером для Кыргызстана

77  0
ВБ

Франция является особым партнером для Кыргызстана. Об этом вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сказал во время встречи с сенатором Франции, председателем межпарламентской группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Ив Поццо ди Борго.

"Учитывая это, Кыргызская Республика заинтересована в расширении и углублении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Францией. Имеющийся потенциал для взаимовыгодного сотрудничества необходимо использовать в полной мере. Это отвечает интересам обеих стран и народов", - подчеркнул Панкратов.

Сенатор Ив Поццо ди Борго отметил, что главной задачей межпарламентской группы дружбы "Франция – Центральная Азия" является налаживание конструктивного и продуктивного диалога со странами региона.

"Ожидается, что для придания двусторонним торгово-экономическим отношениям большей динамики и интенсивности в октябре 2017 года в Кыргызскую Республику прибудет большая группа предпринимателей, представляющих крупнейшие французские компании. Надеюсь, что в ходе встречи будут достигнуты конкретные договоренности, направленные на развитие торгово-экономических связей между нашими странами", - заявил Ив Поццо ди Борго.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию программы цифровой трансформации "Таза Коом" и развития телекоммуникационных систем в республике, включая обеспечение интернетом самых отдаленных уголков страны.

URL: http://www.vb.kg/364048
Теги:
Олег Панкратов, правительство, Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  