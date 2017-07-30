Панкратов: Франция является особым партнером для Кыргызстана

Франция является особым партнером для Кыргызстана. Об этом вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сказал во время встречи с сенатором Франции, председателем межпарламентской группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Ив Поццо ди Борго.

"Учитывая это, Кыргызская Республика заинтересована в расширении и углублении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Францией. Имеющийся потенциал для взаимовыгодного сотрудничества необходимо использовать в полной мере. Это отвечает интересам обеих стран и народов", - подчеркнул Панкратов.

Сенатор Ив Поццо ди Борго отметил, что главной задачей межпарламентской группы дружбы "Франция – Центральная Азия" является налаживание конструктивного и продуктивного диалога со странами региона.

"Ожидается, что для придания двусторонним торгово-экономическим отношениям большей динамики и интенсивности в октябре 2017 года в Кыргызскую Республику прибудет большая группа предпринимателей, представляющих крупнейшие французские компании. Надеюсь, что в ходе встречи будут достигнуты конкретные договоренности, направленные на развитие торгово-экономических связей между нашими странами", - заявил Ив Поццо ди Борго.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию программы цифровой трансформации "Таза Коом" и развития телекоммуникационных систем в республике, включая обеспечение интернетом самых отдаленных уголков страны.