Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Польши

Еврокомиссия направила Польше формальное письмо о нарушении европейского законодательства из-за происходящей в стране судебной реформы, передает Медуза.

В письме Еврокомиссия указывает, что реформа угрожает независимости польских судей, поскольку дает Минюсту право назначать и увольнять председателей судов и продлевать (или не продлевать) полномочия судей, достигших возраста выхода на пенсию.

Также в Еврокомиссии считают дискриминацией установленный реформой разный возраст выхода на пенсию для судей-женщин и судей-мужчин.

Польша должна ответить на претензии органа в течение месяца. Процедура может привести к слушаниям в Европейском суде и штрафу, сообщает AFP.

В июле польский парламент принял несколько законов в рамках судебной реформы, которые предполагали, в частности, подчинение Минюсту Верховного суда и изменение порядка формирования Национального судебного совета.

Эти законопроекты были раскритикованы представителями Евросоюза, а польская оппозиция организовала массовые протесты.

Президент Польши ветировал два из трех законопроектов, подписал тот, который дал Минюсту право назначать председателей судов общей юрисдикции без согласования с судебными властями.