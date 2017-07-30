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Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Польши

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Еврокомиссия направила Польше формальное письмо о нарушении европейского законодательства из-за происходящей в стране судебной реформы, передает Медуза.

В письме Еврокомиссия указывает, что реформа угрожает независимости польских судей, поскольку дает Минюсту право назначать и увольнять председателей судов и продлевать (или не продлевать) полномочия судей, достигших возраста выхода на пенсию.

Также в Еврокомиссии считают дискриминацией установленный реформой разный возраст выхода на пенсию для судей-женщин и судей-мужчин.

Польша должна ответить на претензии органа в течение месяца. Процедура может привести к слушаниям в Европейском суде и штрафу, сообщает AFP.

В июле польский парламент принял несколько законов в рамках судебной реформы, которые предполагали, в частности, подчинение Минюсту Верховного суда и изменение порядка формирования Национального судебного совета.

Эти законопроекты были раскритикованы представителями Евросоюза, а польская оппозиция организовала массовые протесты.

Президент Польши ветировал два из трех законопроектов, подписал тот, который дал Минюсту право назначать председателей судов общей юрисдикции без согласования с судебными властями.

URL: http://www.vb.kg/364049
Теги:
Европа, Польша, суд
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