Погода
$ 68.51 - 68.86
€ 79.60 - 81.15

В Стамбуле женщины вышли на демонстрацию за право носить любимую одежду

100  0
www

Сотни женщин вышли в субботу, 29 июля, на улицы Стамбула, чтобы принять участие в акции против проявлений насилия из-за внешнего вида и стиля одежды, пишет DW. Акция прошла под лозунгом "Мой стиль одежды - не твое дело" и началась в азиатской части города. "Мы не будем подчиняться, мы не будем тихими", - кричали ее участницы.

Стамбул долго время считался относительно толерантным городом, где гомосексуалы и женщины могли чувствовать себя в безопасности, отмечает агентство Reuters. Однако жительницы турецкого мегаполиса отмечают, что случаи вербальных и физических атак из-за "неподходящей одежды" в последнее время участились. В июле избиениям подверглась студентка, надевшая шорты.

URL: http://www.vb.kg/364050
Теги:
гендер, митинг, Турция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  