В Стамбуле женщины вышли на демонстрацию за право носить любимую одежду

Сотни женщин вышли в субботу, 29 июля, на улицы Стамбула, чтобы принять участие в акции против проявлений насилия из-за внешнего вида и стиля одежды, пишет DW. Акция прошла под лозунгом "Мой стиль одежды - не твое дело" и началась в азиатской части города. "Мы не будем подчиняться, мы не будем тихими", - кричали ее участницы.

Стамбул долго время считался относительно толерантным городом, где гомосексуалы и женщины могли чувствовать себя в безопасности, отмечает агентство Reuters. Однако жительницы турецкого мегаполиса отмечают, что случаи вербальных и физических атак из-за "неподходящей одежды" в последнее время участились. В июле избиениям подверглась студентка, надевшая шорты.