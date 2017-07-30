В Тайване из-за тайфуна пострадали более 80 человек

В Тайване в результате удара сильного тайфуна пострадали 83 человека. Об этом сообщили местные власти, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По их словам, среди раненных 80 спасателей и трое гражданских лиц, которые были госпитализированы. Сотрудники экстренных служб получили ранения из-за падающего мусора. По данным властей, 40 человек остаются заблокированными в южной части острова из-за наводнений.

Как отмечает агентство, из-за удара стихии в тайваньской столице Тайбэй были закрыты государственные учреждения и обесточены сотни тысяч домов. В том числе была приостановлена работа мусорщиков, аренды мотоциклов и изменено расписание поездов в метро. Тайваньская международная авиакомпания Eva Airways Corp заявила, что отменила 42 рейса, которыми должны были лететь 10 тыс. пассажиров. По всему острову приостановлены занятия в школах, а люди не ходят на работу.

Как рассказали тайваньские метеорологи, тайфун будет находиться над островом в течение двух дней. По их данным, с наибольшей силой он обрушится на его южную часть. Скорость ветра тайфуна составляет 119 км/ч. Как отмечает агентство, тайфун в воскресенье, 30 июля, дойдет до Китая и принесет проливные дожди, которые могут идти до среды, 2 августа.