На Филиппинах во время антинаркотического рейда полиции убили мэра города

Филиппинские власти сообщили, что в ходе рейда полиции был убит мэр города Озамиз Рейналдо Пароджиног, который был назван президентом страны Родриго Дутерте одним из политиков, связанных с нелегальными поставками наркотиков. Помимо мэра города были убиты еще шесть человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Полиция, получив ордеры, собиралась арестовать мэра города Рейналдо Пароджинога в его доме, а также его дочь, которая является вице-мэром, и еще четырех чиновников. При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по полицейским.

В перестрелке погибли Пароджиног и шесть его телохранителей и родственников, заявили в полиции. Дочь мэра города была арестована. Пароджиног ранее отрицал все обвинения в связях с нелегальными поставками наркотиков.

Озамиз - город, расположенные на острове Минданао в провинции Западный Мисамис. В нем проживают около 140 тыс. человек.