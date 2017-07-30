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Музыкальный Эркиндик собрал множество исполнителей и слушателей

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Глеб Куренев

Вчера, 29 июля, на бульваре Эркиндик в Бишкеке собралось множество музыкантов, которые распределившись по всему бульвару, давали живые выступления. Это уже не первая подобная акция и с каждым разом она собирает всё больше гостей и музыкантов.

Начиная с улицы Киевской можно было наблюдать специальные таблички, информирующие об акции и музыкантах. Те, кто пришел с электроинструментами искали, где запитать усилители, ну а выступающие в акустике становились там, где им удобно.

Самым популярным инструментом была гитара, хотя можно было наблюдать и скрипку, и флейту, и темир комуз, и даже укулеле. Ни один из музыкантов не остался без внимания и все получили свою минуту славы. Интересно было также и то, что некоторые, просто прогуливаясь по бульвару, останавливались возле музыкантов и просили поиграть.

Больше всего внимания привлекли девушка, исполняющая классику на скрипке, и небольшой ансамбль, где были гитара, темир комуз, флейта и небольшая ритм секция.

URL: http://www.vb.kg/364055
Теги:
Бишкек
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