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"Барселона" победила "Реал" и выиграла Международный кубок чемпионов

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Футболисты "Барселоны" одержали победу над мадридским "Реалом" в матче, прошедшем в рамках Международного кубка чемпионов, сообщает Интерфакс.

Встреча, прошедшая в США в ночь на воскресенье по московскому времени, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Барселоны".

Каталонский клуб уже к седьмой минуте вел в два мяча, что произошло благодаря голам Лионеля Месси и Ивана Ракитича. Но еще до перерыва "Реал" отыгрался – в его составе голы провели Матео Ковачич и Марко Асенсио. На 50-й минуте футболист "Барселоны" Жерар Пике забил победный мяч.

Одержав три победы в трех встречах, "Барселона" стала победителем турнира, матчи которого, помимо США, прошли в Сингапуре и Китае.

Всего в турнире приняли участие 15 команд, разделенных на несколько групп. Однако победитель определился по условной сводной таблице.

Международный кубок чемпионов – традиционный товарищеский турнир, ежегодно проходящий с 2013 года. В нем принимают участие ведущие футбольные клубы Европы, правда, матчи турнира, как правило, проходят за пределами континента.

Регламент турнира не предусматривает ничейных результатов, но если основное время матча все же не выявило победителя, участники встречи сразу же приступают к серии пенальти. При этом команда, выигравшая в серии, получает 2 очка, а ее соперник - 1 балл.

Кроме того, командам по ходу матча разрешается сделать куда больше замен чем (три замены) в официальных турнирах.

URL: http://www.vb.kg/364059
Теги:
футбол
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