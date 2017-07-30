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Стрельба в ночном клубе в Германии. Два человека погибли

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Два человека погибли и трое получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Констанц, сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Рано утром в воскресенье 34-летний мужчина открыл огонь и убил одного из посетителей клуба.

Затем прибывшая на место происшествия полиция открыла по стрелявшему огонь. Он был тяжело ранен, и позднее скончался в больнице.

Очевидцы сообщают, что среди раненых - охранник клуба.

Полиция сообщает, что остальным посетителям клуба удалось либо убежать из здания, либо спрятаться.

Причины нападения пока неизвестны.

Полиция сообщает, что в городе задействован спецназ, а также полицейский вертолет, так как пока не ясно, были ли у стрелявшего сообщники.

URL: http://www.vb.kg/364063
Теги:
Германия, стрельба
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