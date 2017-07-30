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На солиста Rammstein в Баку накинулись российские звезды. Он просит помощи

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Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн оказался гостем фестиваля "Жара" в Азербайджане, который проходит в Баку с 27 по 30 июля. Rammstein на фестивале не играют, зато там выступают Анита Цой, Григорий Лепс, Игорь Николаев, Дима Билан и многие другие российские поп-звезды.

Как обратил внимание житель Баку Шамиль Рамазанов, с Линдеманном на фестивале все время фотографируются российские знаменитости - и немец на этих фотографиях выглядит крайне несчастным.

Рамазанов в шутку попросил Линдеманна моргнуть дважды, если его держат в заложниках и насильно заставляют проводить время на фестивале.

И он моргнул! 28 июля в инстаграме появилось видео, на котором Линдеманн держит салфетку с надписью "Help" и дважды моргает.

URL: http://www.vb.kg/364064
Теги:
Азербайджан, музыка
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