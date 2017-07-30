Погода
$ 68.41 - 68.79
€ 79.70 - 80.40

СМИ: В Великобритании лишили гражданства 150 предполагаемых экстремистов

67  0
www

Британские власти лишили гражданства более 150 предполагаемых экстремистов, которые покинули страну. Им также запрещен повторный въезд на территорию Великобритании. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на издание Sunday Times.

Сначала года было 40 случаев аннулирования паспортов. Все лица сохранили за собой гражданство еще одной страны. Газета отмечает, что чаще всего британского гражданства лишают тех, кто отправился воевать на стороне террористической организации "Исламское государство" в зоны конфликтов, а также "невест джихадистов".

Напомним, в английском Манчестере 22 мая на концерте Арианы Гранде произошел теракт. Его жертвами стали 22 человека, пострадали свыше 120, большинство из них - подростки. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики ИГ.

URL: http://www.vb.kg/364067
Теги:
Великобритания, гражданство, терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  