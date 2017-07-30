СМИ: В Великобритании лишили гражданства 150 предполагаемых экстремистов

Британские власти лишили гражданства более 150 предполагаемых экстремистов, которые покинули страну. Им также запрещен повторный въезд на территорию Великобритании. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на издание Sunday Times.

Сначала года было 40 случаев аннулирования паспортов. Все лица сохранили за собой гражданство еще одной страны. Газета отмечает, что чаще всего британского гражданства лишают тех, кто отправился воевать на стороне террористической организации "Исламское государство" в зоны конфликтов, а также "невест джихадистов".

Напомним, в английском Манчестере 22 мая на концерте Арианы Гранде произошел теракт. Его жертвами стали 22 человека, пострадали свыше 120, большинство из них - подростки. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики ИГ.