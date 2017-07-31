Генерал-майор Комитета нацбезопасности выдвинул свою кандидатуру на выборах

В ЦИК поступило заявление от очередного самовыдвиженца в президенты КР. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

C заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР в порядке самовыдвижения обратился Марат Иманкулов, 1960 года рождения, пенсионер.

С конца 1980-х годов Иманкулов занимал различные оперативные и руководящие должности в КГБ, а после переименования - в СНБ и ГКНБ КР. Имеет чин генерал-майора. В 2011 году также участвовал на выборах в президенты в качестве самовыдвиженца и занял 10-е место. Тогда за него проголосовали около 8 тысяч избирателей.

Таким образом, к настоящему моменту заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах подал 41 человек: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков, Акбаралы Айтикеев, Темиркул Омуралиев, Талгатбек Кожогулов, Полотбек Кенжекулов, Акылбек Мансуров, Марат Иманкулов.

Еще 11 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Темирбека Асанбекова, Турата Акимова и Каната Исаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.