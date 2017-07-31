Разноцветные подростки на улицах Бишкека. Фестиваль красок прошел отлично

В минувшие выходные дни в парке Ата-Тюрка прошел фестиваль красок. В данном мероприятии приняли участие около сотни человек. Главной задачей всех участников было как можно сильнее закидать окружающих красками.

По сообщению организаторов, палитра привезена из России. Она не вредна и легко смывается как с тела, так и с одежды. Такие фестивали в Кыргызстане проводятся уже в пятый раз. Правда, в столице это завершающий парад красок в этом году, еще три пройдут уже на Иссык-Куле.

"Идея данного праздника зародилась в Индии, это такой праздник весны, наполненный солнечным светом и весельем на свежем воздухе. Мы хотели объединить молодежь, чтобы она могла самовыражаться. Кроме того, это отличный способ провести досуг на свежем воздухе", - рассказала организатор фестиваля красок Бегаим Бекболотова.

"Разноцветными" подростки стали еще до официального начала красочной битвы. Здесь главная задача - как можно больше закидать краской всех окружающих. И как только объявили начало, начался самый настоящий палитровый обстрел.

После девушек и парней ожидали различные конкурсы, победители которых получили бесплатные пакетики с краской. Впрочем, купить снаряды может позволить себе каждый. А в случае, если все средства потрачены, можно просто постоять. Будьте уверены, вас без внимания не оставят.

Не только школьники провели время отлично, но и поколение постарше. Родители приходили с детьми, чтобы за ними присмотреть, однако досталось даже папам и мамам.

Отметим, фестиваль красок в Кыргызстане появился не так давно. По словам организаторов, первые мероприятия прошли в прошлом году. Но несмотря на то что в этом году в столице прошел завершающий цветной бой, с весны красочный досуг продолжится.