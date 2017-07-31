Венесуэле после выборов в Конституционную ассамблею грозит изоляция

Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки по меньшей мере критикуют выборы в Национальную конституционную ассамблею (учредительное собрание) Венесуэлы, а многие уже объявили, что не собираются их признавать. Об этом передает DW со ссылкой на агентство dpa.

"Бутафорские выборы Мадуро - еще один шаг по направлению к диктатуре", - написала в своем Twitter постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, добавив, что США не собирается признавать "незаконное правительство". Уже в понедельник Вашингтон может объявить о санкциях против Венесуэлы, в том числе и затрагивающие ее нефтяную промышленность.

"Эти выборы не уважают волеизъявление тех семи миллионов человек, которые протестовали против них", - заявил МИД Аргентины. Аргентина, равно как Перу, Колумбия, Мексика, Панама и Коста-Рика не собираются признавать результаты выборов органа, который должен заняться разработкой изменений в конституцию Венесуэлы. 13 стран Организации американских государств, в том числе Мексика и США, неоднократно призывали президента Николаса Мадуро отказаться от проведения выборов.

Евросоюз неоднократно осуждал "жестокие репрессии" венесуэльских сил безопасности и критиковал проведение голосования. Поддерживает Мадуро и инициированные им выборы в Конституционную ассамблею только Боливия, отмечает агентство dpa.

Венесуэльская оппозиция заявляет, что в ходе беспорядков, которыми сопровождались выборы, погибло не менее 15 человек. Стычки с правоохранительными органами и демонстрации продолжаются несмотря на то, что 28 июля и до 1 августа в стране запрещены любые уличные манифестации и шествия. Нарушившим этот запрет грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. Тем не менее оппозиция призвала своих сторонников выйти на акции протеста в понедельник, 31 июля.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна переживает "исторический день" и готова вступить в "спокойное будущее". Перед голосованием оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать его, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента и установлению его диктатуры. На фоне глубокого экономического кризиса в стране на протяжении четырех месяцев продолжаются массовые волнения. За это время погибли более 120 человек.

Участники акций протеста требуют также проведения досрочных президентских выборов, полного восстановления прав парламента и начала процесса оздоровления экономики страны. Николаса Мадуро обвиняют в игнорировании законов, судебном преследовании политических противников, развале экономики Венесуэлы.