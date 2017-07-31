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Британский художник создал скульптуру из 100 тысяч ножей

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Автор проекта Альфи Рэдли (Alfie Radley) провёл два года, проектируя и собирая скульптуру из ножей, которые использовались в преступлениях по всей Англии и Уэльсу. Холодное оружие было предоставлено полицейскими участками и центром металлообработки в Шропшире, запустившим анонимную программу "Спаси жизнь, сдай свой нож". На лезвиях некоторых выгравированы имена жертв, передает TJournal.

Каждый нож был очищен от "биологического материала" и затуплен.

После того как ангел был закончен, Рэдли обратился к правительству с ходатайством о том, чтобы установить скульптуру на Трафальгарской площади в Лондоне. Тем самым он хочет повысить осведомлённость британцев о существующей проблеме. На Change.org запущена петиция в поддержку этого плана и её подписали уже свыше шести тысяч человек.

URL: http://www.vb.kg/364075
Теги:
Великобритания, художник
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