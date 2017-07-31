А если пожар? Прокуратура возбудила дело на сотрудников Госэкотехинспекции

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц межрегионального управления Госэкотехинспекции по г. Бишкек по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.

Установлено, что 20 июля 2017 года управлением пожарного надзора Госэкотехинспекции проведена проверка на объекте, где ведется строительство двух многоэтажных домов в столице, на соответствие Закону КР "Об обеспечении пожарной безопасности" пожарных разрывов и проездов. Проверкой выявлено, что с южной стороны зданий отсутствует проезд для пожарной спецтехники и разрывы не соблюдены.

Однако ранее должностные лица межрегионального управления Госэкотехинспекции при осуществлении надзора и контроля при строительстве указанных объектов, зная об имеющихся нарушениях, не предприняли мер по приостановлению строительства и устранению нарушений законодательства.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу Управления ГСБЭП по г. Бишкек.