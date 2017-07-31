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Уголовник занимался адвокатурой. Помогли ему в этом должностные лица МВД

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ВБ

Прокуратурой Ленинского района г. Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР, по факту укрытия должностными лицами Главного управления информационных технологий МВД КР (ГУИТ) о наличии судимости гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Так, 7 декабря 2015 года ГУИТ выдало справку об отсутствии сведений о судимости или привлечении к уголовной ответственности в отношении гражданина А.Э Министерству юстиции КР.

Однако проверкой установлено, что указанный гражданин приговором Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области от 30 октября 2014 года за совершение преступления был осужден к 6 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года условно.

Кроме того, еще в 2004 году он привлекался к уголовной ответственности следственным отделом ОВД г. Ош. 27 февраля 2004 года решением Ошского городского суда данное уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Данные сведения были своевременно направлены в ГУИТ.

В результате укрытия о наличии судимости указанного гражданина, 15 февраля 2016 года Министерством юстиции КР А.Э. была выдана лицензия на право заниматься адвокатской деятельностью.

Расследование данного уголовного дела поручено СУ ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/364077
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, Бишкек
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Комментарии
смит и вессон
31.07.2017, 10:20

такое возможно только в кыргызстане..)) все продается и покупается

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Бумбараш Сакутама
31.07.2017, 11:09
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Комментариев: 179

Ой таких,пруд-пруди!На госслужбах посмотрите и там навалом!На воинских службах достаточно!В КР-юристы,работают грузчиками...экономисты-таксистами...агрономы-военкмомами...уголовники-адвокатами...

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