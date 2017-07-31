Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!

Мобильный оператор О! за последний год сделал технический рывок с точки зрения масштабного развития сетей 4G. С целью улучшения качества связи специалисты компании только с начала лета 2017 года установили более ста новых базовых станций в Иссык-Кульской области, обеспечив скоростной 4G интернет по всей акватории лазурного берега, и более 270 новых объектов связи во всех областях страны. Среди них преимущественно станции стандарта нового поколения 4G, а также 3G, благодаря которым улучшается голосовая связь, обеспечивается широчайшая зона покрытия и высокое качество мобильного интернета.

Новое покрытие сети 4G и 3G мобильного оператора О! обеспечено:

Чуйская область: в городе Токмак, в населённых пунктах Беш-Кунгей, Шалта, Кой-Таш, Кой-Таш, Кок-Жар, Ала-Тоо (Кара-Джыгач), Дон-Арык, Октябрьское, Воронцовка, Кашка-Суу, Александровка, Беловодское, Вознесеновка, Садовое, Военно-Антоновка, Жаны-Пахта, Жаны-Алыш, Ново-Павловка, Асылбаш, Гавриловка, Жаны-Жер, Камышановка, Нижнечуйск, Сокулук, Студенческое, Панфиловское, Ак-Сай, им. Тельмана, им.Кирова, Красная Речка, Северное, Сретенка, Сосновка, Новопокровка, Чолпон, Арашан, Петровка, Милянфан, Киргшелк, Кегеты, Кызыл-Туу, Чым-Коргон, Чалдовар, Шабдан, в пгт. Кемин.

Таласская область: в городе Талас, в населённых пунктах Бакай-Ата, Аманбаево, Арчагул, Жон-Добо, Чимгент, Кара-Сай, Кызыл-Джылдыз, Майское, Боо-Терек, Чон-Карабуура, Кен-Арал, Кызыл-Октябрь, Мин-Булак, Кызыл-Адыр, Атая Огонбаева, Кок-Ой, Кок-Токой, Кум-Арык, Кырк-Казык, Таш-Арык, Арал, Сасык-Булак, Озгоруш, Кенеш, Маданият, Джон-Арык, Кепюре-Базар, Покровка, Ынтымак.

Нарынская область: в городе Нарын, в населённых пунктах Ак-Тал, Кара-Ой, Кош-Добо, Чолок-Кайын, Куланак, Учкун, Ак-Моюн, Ак-Муз, Ача-Каинды, Баш-Каинды, Казыбек, Ак-Талаа, Кара-Суу, Баш-Кууганды, Джумгал, Куйручук, Чаек, Байзак, Чаек, Джаны-Арык, Кок-Ой, Кызыл-Жылдыз, Чолпон, Жаны-Жол, Кочкор, Кочкорка, Кара-Тоо, Кызыл-Добо, Кок-Жар, Шамшы, 8-марта, Мин-Булак, Жерге-Тал.

Джалал-Абадская область: в населённых пунктах Терек – Суу, Кара-Кунгей, Кызыл-Озгоруш, Кызыл-Ураан, Ничке-Сай, Саргата, Торкен, Уч-Терек, Чон-Арык, Бел Алды, Сумсар, Ак-Добо, Терс, Ала-Бука, Баймак, Каба, Ничкесайский а/о, Кызыл, Кызыл-Ай, 1-Мая, Арслан-Боб, Бешик-Жон, Гумхана, Джаны-Абад, Жаны-Акман, Кенеш, Огон-Талаа, Хаджир-Абад, пгт. Кетмен-Тебе, Момбекова, Сакалды, Арал, Жар-Кыштак, Орто-Азия, Сузак, Таран-Базар, Ынтымак, Чангырташ, Бердик, Казарман, Бала-Чычкан, Ак-Коргон, Базаркоргон, Бостон, Масы, Сафед-Булон, а также в городах Шамалды-Сай, Кок-Жангак, Кочкор-Ата, Майлуу-Суу, Таш-Кумыр и на границе сел Ак-Там и Жапа-Салды.

Ошская область: в городе Ош и в населённых пунктах Гульбахор, Кара-Суу, Кара-Кочкор, Ак-Кыя, Ылай-Талаа, Айтамга, Арек, Татар, Куршаб, Ак-Таш, Кен-Сай, Мады, Ак-Терек, Кожо-Арык, Кок-Джар, Муркут, Мырза-Арык, Жыланды, Шоро-Башат, Биринчи Май, Кара-Кулжа, Октябрь, Кашка-Джол, Джаны-Талап, Кенеш, Пор, Чагыр, Мырза-Аке, Шарк, Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат, Баш-Булак, Макаренко, Джыланды, Кара-Дыйкан, Гузар, Жылкелди, Ынтымак.

Баткенская область: работы по увеличению покрытия сети 4G были проведены в городе Кызыл-Кия, улучшение работы сети 3G стандарта было произведено в селах Караван, Марказ, Уч-Коргон.

Актуальная карта покрытия доступна на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! – отличная связь по всему Кыргызстану.