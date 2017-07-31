Певица Самара Каримова отказалась от поста главы музея. Вопрос еще не решен

Эстрадная певица Самара Каримова все еще занимает должность директора Национального археологического музейного комплекса "Сулайман-Тоо" в городе Ош. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве культуры.

В ведомстве пояснили, что согласно закону министр вправе сам назначать руководителей подведомственных организаций, кандидатура должна быть согласована только с областным управлением. Выбор при назначении главы крупнейшего исторического комплекса области пал на певицу Самару Каримову.

"Она только в выходные дни заявила об отказе от должности, но заявление еще не рассматривалось. Возможно, вопрос об отказе от должности рассмотрят сегодня, пока рано говорить о каких-либо решениях по этому вопросу", - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Напомним, 28 июля предыдущий директор музея Абдраим Тургунбаев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В тот же день новым директором была назначена эстрадная певица и актриса Ошского областного театра Самара Каримова. Отсутствие опыта работы в музейной сфере стало поводом для критики ее назначения в соцсетях и 29 июля Каримова сообщила, что отказалась от должности.