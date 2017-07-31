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В ДТП на Иссык-Куле погиб корреспондент НТС

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Глеб Куренев

В результате ДТП на Иссык-Куле скончался 22-летний внештатный корреспондент ТРК "НТС" Айбек Айтбаев. Об этом сообщают в ДПС.

Авария случилась 30 июля примерно в 5 утра. Столкнулись два автомобиля "Субару". Машины были настолько искорежены, что тела пострадавших долгое время не могли достать.

Айтбаев устроился на работу на телеканал НТС сразу после окончания университета.

Свои соболезнования высказывают коллеги и друзья.

URL: http://www.vb.kg/364080
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область
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Комментарии
гость
31.07.2017, 12:39

Мои соболезнования родным и близким! Но явно видно что парень сам виноват! Ажал

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