В ДТП на Иссык-Куле погиб корреспондент НТС

В результате ДТП на Иссык-Куле скончался 22-летний внештатный корреспондент ТРК "НТС" Айбек Айтбаев. Об этом сообщают в ДПС.

Авария случилась 30 июля примерно в 5 утра. Столкнулись два автомобиля "Субару". Машины были настолько искорежены, что тела пострадавших долгое время не могли достать.

Айтбаев устроился на работу на телеканал НТС сразу после окончания университета.

Свои соболезнования высказывают коллеги и друзья.