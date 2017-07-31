Не устанавливай выгребную яму на муниципальной земле, иначе штраф

Городская санитарно-экологическая инспекция взялась за новостройки. Как сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек, проведен рейд по санитарному состоянию жилмассива Ак Босого.

В ходе обхода данного района специалисты выявили почти на всех улицах новостройки самовольно установленные септики на муниципальной территории с нарушением правил благоустройства г. Бишкек.

В отношении владельцев частных домов было составлено 15 протоколов по статьям 488 и 489 Кодекса КР "Об административной ответственности", которые направили на рассмотрение административной комиссии Первомайского района.

Рейды в данном направлении будут продолжаться по всем жилым массивам города Бишкек, сообщили в муниципалитете.