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Не устанавливай выгребную яму на муниципальной земле, иначе штраф

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ВБ

Городская санитарно-экологическая инспекция взялась за новостройки. Как сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек, проведен рейд по санитарному состоянию жилмассива Ак Босого.

В ходе обхода данного района специалисты выявили почти на всех улицах новостройки самовольно установленные септики на муниципальной территории с нарушением правил благоустройства г. Бишкек.

В отношении владельцев частных домов было составлено 15 протоколов по статьям 488 и 489 Кодекса КР "Об административной ответственности", которые направили на рассмотрение административной комиссии Первомайского района.

Рейды в данном направлении будут продолжаться по всем жилым массивам города Бишкек, сообщили в муниципалитете.

URL: http://www.vb.kg/364082
Теги:
мэрия, новостройки, санитария, Бишкек
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