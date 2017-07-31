В Венесуэле в ходе протестов за сутки убиты 13 человек. Как сообщает Росбалт со ссылкой на El Nacional, среди погибших оказался полицейский.

В числе жертв - кандидат на выборах в учредительное собрание Жозе Феликс Пинеда и секретарь оппозиционной партии "Демократическое действие" Рикардо Кампос, уточняет СМИ.

30 июля на территории Венесуэлы прошли выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию страны. "Рекордное" количество граждан Венесуэлы приняло участие в выборах членов национального учредительного собрания, заявил первый вице-президент правящей в стране Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо. "Подведение итогов голосования - это не в нашей зоне ответственности, это вопрос национального избирательного совета. Однако я гарантирую, что участие было рекордным", - добавил политик. Кабельо также сообщил, что учредительное собрание начнет работу в течение максимум 72 часов после завершения голосования.

Ранее венесуэльская оппозиция заявила, что от участия в выборах отказались более 90% избирателей.

Национальное учредительное собрание займется подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Инициатива принадлежит президенту Николасу Мадуро. Оппозиция не признает выборы, из-за которых идущие несколько месяцев антиправительственные манифестации стали еще более активными. С апреля жертвами протестов стали более 110 человек.